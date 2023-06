UN ALTRO MARSICANO SELEZIONATO DA ANCI E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER I CORSI DI ALTA FORMAZIONE: É IL CONSIGLIERE DI SCURCOLA MARSICANA MATTIA FREZZINI

Un altro marsicano, oltre al consigliere comunale di Avezzano Nello Simonelli, selezionato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da ANCI e da Politecnico di Bari per un nuovo progetto, in questo caso per il Corso di Alta Formazione in “Intelligenza Artificiale per l’innovazione nella Pubblica Amministrazione”, aperto a soli 33 giovani amministratori locali italiani.

Si tratta del Consigliere comunale di Scurcola Marsicana, Mattia Frezzini.

“L’IA sta rivoluzionando diversi settori, e la P.A. non fa eccezione. Con il progresso tecnologico e l’enorme quantità di dati disponibili, l’implementazione dell’IA può portare a miglioramenti significativi nell’efficienza e nella qualità dei servizi pubblici. Comprendere le potenzialità della stessa e saperle applicare correttamente è fondamentale per affrontare le sfide e cogliere le opportunità dell’era digitale”, afferma Frezzini. “Complimenti a Mattia”, si congratula il consigliere Simonelli, anche Responsabile regionale di Nazione Futura, “che oltre ad essere un validissimo giovane amministratore, una persona accademicamente preparata, é anche, e ciò ci inorgoglisce, il nostro responsabile su Scurcola”.