AMATRICE – IL GRIDO DI DOLORE CHE NESSUNO ASCOLTA

intervista a Sergio Pirozzi….. di Cicchetti Ivan

Grazie ancora una volta per darci informazioni sulle zone colpite dal terremoto, Amatrice, Arquata, ecc. Dall’ultima intervista è passato un anno ed oggi vorrei capire, insieme ai nostri elettori la situazione.

Com’è la situazione di Amatrice e delle zone terremotate?

Non si puo’ commentare, senza un filo di dolore e rabbia, solo il 5% della ricostruzione è attiva, cioè il nulla.

2. i soldi degli italiani delle donazioni ……..dove sono?

Già nel 2017 ho denunciato questa oscena presa in giro, offesa per gli italiani, offesa per chi con il terremoto ha perso tutto. I soldi sono andati per un ripristino di una zona termale………assurdo

3. lei quando era sindaco , per fortuna, apri un conto corrente comunale per le donazioni, e quello ha permesso di fare tanto per la popolazione?

Si, ne sono orgoglioso di quella mia idea, perchè grazie ad essa molte donazioni sono arrivate direttamente in comune e sono stati spese per la popolazioni. Per chi aveva perso il lavoro, peer chi aveva bisogno dio un sostegno e per chi doveva proseguire la propria attività commerciale

4. E credo che questa abbia tenuto uniti gli abitabti per non far abbandonare il paese?

Si, un modo per renderci una grande famiglia che con le proprie forze va avanti

5. Perchè le istituzioni non sentono?

i comuni colpiti dal terremoto di Amatrice sono molti, ma forse siamo cittadini italiani di secondo o terzo ordine.

6. Gli italiani sono rimasti scottati da questo sciacallaggio delle mancate donazioni ad Amatrice, come si puo’ far ricredere il grande cuore generoso dell’italiano?

facendo le donazioni direttamente ai comuni colpiti, senza tanti vincoli o tramiti, venire a vedere con i propri occhi il dolore e donare qui, nelle terre del terremoto.

7. Che cosa si puo’ fare per tenere alto sempre il nome di Amatrice, e dei comuni colpiti, per far in modo che ci sia la rinascita?

Quello che fa lei Cicchetti, continua a parlare di Amatrice spesso, ci ricorda e non ci abbandona. Parlare, e credere che un giorno ci sia la rinascita.

8. Lei Pirozzi sarà presente in Abruzzo, a Carsoli, il 25/26 Aprile al ROYAL STAGE ACADEMY , circuito di stage di alta formazione alla danza, per parlare di rinascita, di forza e di unione per Amatrice, ma ingredienti fondamentali per un ballerino.

Si sono molto grato dell’invito del presidente della ROYAL STAGE ACADEMY, per darci modo di non dimenticare Amatrice, e di parlarne, perchè soltanto non dimenticando potremo rinascere. E come ha detto lei sono le arti essenziali di un ballerino.

Grazie per averci ancora una volta parlato di Amatrice e delle zone colpite, noi saremo sempre qui a raccontare fino a quando non ci sarà la rinascita.