Amazon oggi ha cancellato l’abbonamento a libri e storie audio per bambini e studenti di tutte le età. I bimbi possono immediatamente ascoltare in streaming un’incredibile collezione di storie in sei lingue diverse.

Tutte le storie possono essere trasmesse in streaming sul desktop, sul portatile, sul telefono o sul tablet utilizzando il seguente link

https://stories.audible.com/start-listen