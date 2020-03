ANCHE LINEA ROMA OFFRE LA SUA SOLIDARIETÀ

Linea Roma di Bianchi Tour tiene ai suoi pendolari e decide di continuare a garantire il Servizio di collegamento con la Capitale. La società privata Marsicana ha fatto una scelta coraggiosa nel garantire il servizio nonostante i grandi cali di affluenza. “Il nostro rimanere aperti è come dare un piccolo contributo a questa bella Nazione – commenta Pietro Bianchi.

La società Linea Roma non è soltanto una società di trasporti; con la sua apertura ha creato un offerta maggiore rispetto alle precedenti, eliminando quelli che erano i grandi divari che si avevano per raggiungere la capitale d’Italia. Sono state attivate 24 corse con coincidenze una ogni ora circa, garantendo un servizio continuo e costante.” In questi momenti dove altre società pubbliche e private le sospendono. Noi rimaniamo aperti con 12 corse! Dichiara Luigi Bianchi- Perché, l’Italia non si può fermare cosi’!

Trasportiamo in questi periodi padri e madri di famiglia che nonostante tutto, devono continuare a lavorare. Trasportiamo medici, infermieri, agenti delle forze dell’ordine, lavoratori di pubblica utilità; Noi non possiamo tradirli soltanto perché non ci conviene economicamente.” La Bianchi Tour è una società a conduzione familiare originaria di Luco dei Marsi, da anni è al servizio delle esigenze dei cittadini, ed ha autisti specializzati tutti della Marsica. La società e tutti i lavoratori si stringono forti a tutte quelle persone che quotidianamente lottano contro il Coronavirus. #torneremotuttipiufortidiprima