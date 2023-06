Anche Trasacco avrà la sua Big Bench, sarà installata sul Monte CarbonaroIl sindaco Lobene: incentiviamo il turismo green sul nostro territorio

Trasacco. Riscoprire la natura e le sue bellezze paesaggistiche attraverso il turismo ecosostenibile rientra tra gli obiettivi del mandato dell’amministrazione comunale di Trasacco guidata dal sindaco Cesidio Lobene. Dopo le iniziative legate al trek-king, ai cammini e alle numerose giornate ecologiche degli ultimi anni, in occasione dell’ultimo Consiglio comunale è stato approvato il progetto legato alla realizzazione della Big Bench, “ovvero la Grande Panchina”. La sua installazione avverrà sul Monte Carbonaro, cosiddetto Monte Labbrone, e sarà realizzata entro la metà di luglio dall’Associazione Amatori Tra-sacco a cui il Comune di Trasacco ha affidato l’incarico.

Le Big Bench, o panchine giganti, sono delle grandi e colorate panchine "fuori misura", situate in luoghi panoramici dalla vista mozzafiato. Dal Piemonte alla Sicilia, il progetto nato nel 2010 è diventato "virale" e sono moltissime le panchine installate nel territorio italiano. Un successo che ha travalicato anche i confini nazionali. Sono diventate un ve-ro fenomeno turistico e di promozione del territorio, tanto da essere abbinate ad un passaporto con tanto di timbri che ne certificano la visita. Salire e sedersi su una panchina di così grande dimensione è un'esperienza unica. Un cambio di prospet-tiva che veste lo sguardo di meraviglia. Le dimensioni sono di circa 2 metri di altezza per 3 di larghezza.