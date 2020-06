ANCONA – DONNA ABRUZZESE PREPARA OLIVE ASCOLANE MENTRE VIENE OPERATA AL CERVELLO

SEMBRA UNA NOTIZIA FAKE MA E’ SUGGESTIVAMENTE VERA

Una donna di sessanta anni, residente da anni nelle Marche, ma di origine Abruzzese, mentre veniva sottoposta ad un intervento al cervello per rimuovere un tumore nell’area deputata al controllo ed organizzazione del linguaggio e dei movimenti complessi della parte destra del corpo, ha preparato in circa un ora, una novantina di olive ascolane. Questa tecnica, che vede il paziente “operare” mentre viene operato al cervello, si chiama Awake Surgery . è una tecnica neurochirurgica che può fare impressione ma a quanto pare, in alcuni casi, ha un’importanza vitale. È una pratica già ampiamente diffusa all’estero, e consiste nell’apertura del cranio per asportare una formazione tumorale, mentre il paziente è sempre vigile e capace di rispondere alle domande che lo staff gli rivolge durante tutto il corso dell’intervento, o addirittura mentre è attivo in lavori vari, come suonare uno strumento, vedere la tv, e nel caso della donna abruzzese, preparare delle olive ascolane.