ANCORA CANI AMMAZZATI A BASTONATE IN CINA

Non si placa questa barbarie in Cina. A causa di informazioni sbagliate, un numero spaventoso di animali innocenti è stato massacrato a bastonate.

RICORDIAMO CHE CANI E GATTI DOMESTICI NON TRASMETTONO IL CORONAVIRUS AGLI UMANI, èd stato confermato da:

● OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità

● OIE – Organizzazione Mondiale della Sanità Animale

● Ministero della Salute

● ANMVI – Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani

Chiediamo che le autorità intervengano per indurre coloro che si rivolgono ad un vasto bacino di utenza a COMUNICARE IN MODO CHIARO, a NON diffondere disinformazione e a PRENDERE PROVVEDIMENTI SERI nei confronti di coloro che violano queste regole, perché a pagare con la vita sono gli animali che non hanno colpa e che NON POSSONO IN ALCUN MODO ESSERE FONTE DI CONTAGIO.

Fonte Giustizia Animalista