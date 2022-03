ANCORA RICONOSCIMENTI PER L’ESE-CPT AQUILANO CHE PORTA A CASA DUE PREMI NAZIONALI FORMEDIL “PROMOZIONE ATTIVITÀ PER LA SICUREZZA”

L’ESE-CPT, Ente Scuola Edile e Comitato Paritetico Territoriale è l’ente del sistema ANCE L’Aquila partecipato dai sindacati di settore FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA CGIL che si occupa della formazione, della salute e della sicurezza delle maestranze del mondo dell’edilizia e che ha di recente inaugurato il nuovo campus formativo di San Vittorino in una modernissima struttura dotata delle più moderne tecnologie.

Nei suoi nuovi spazi si intende sviluppare per i prossimi anni un polo attrattivo della formazione in edilizia per tutto il Centro Italia.

“I premi giungono come una conferma alla buona strada intrapresa” – commenta il Presidente Sergio Palombizio, in carica da circa un mese e con molti progetti nel cassetto, rimarcando come la commissione giudicatrice abbia inserito sul podio L’Aquila fra realtà come Brescia e Milano, veri giganti tra gli enti bilaterali territoriali del sistema dell’edilizia. Nello specifico L’Aquila ha conquistato il secondo Premio Promozione e il terzo Premio Tecnologia.

I progetti aquilani vincitori, coordinati dal Direttore dell’Ente Lucio Cococcetta, si propongono l’obiettivo di realizzare e sperimentare un dispositivo indossabile che analizza i dati ambientali di rischio, come aria, gas e sostanze nocive e le abbina ai parametri corporei del lavoratore, allertandolo in caso di situazioni di rischio. Lavoreranno al progetto esperti informatici, elettronici e un designer. Il secondo obiettivo è la divulgazione massiccia della formazione e della sensibilizzazione dei lavoratori alla percezione del rischio.

Soddisfazione del vice presidente Riccardo Zelinotti rappresentante delle tre sigle sindacali: “Nel nuovo polo formativo intendiamo alzare ancora di più l’asticella della qualità e preparare le maestranze alle sfide dell’edilizia moderna e ad una sempre maggiore protezione dai nuovi rischi ad essa connessi”.

La cerimonia ufficiale di premiazione avverrà in occasione della prossima edizione del SAIE, che si terrà a Bologna dal 19 al 22 ottobre 2022.