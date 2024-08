Andrea Riccardi insignito del Premio Internazionale Giulio Raimondo Mazzarino

Il Premio Giulio Raimondo Mazzarino per la Politica e la Diplomazia sarà conferito al professor Andrea Riccardi, ex ministro del governo Monti e fondatore della Comunità di Sant’Egidio, per il suo impegno nella promozione della pace e del dialogo interculturale.

La commissione di giurati, composta dall’assessore regionale Roberto Santangelo, dai consiglieri regionali Antonietta La Porta (proponente della legge 4/24 che ha istituito l’onorificenza) e Alessio Monaco, dal sindaco di Pratola Peligna Antonella Di Nino, dal segretario S.I.DE.F. Aldo Antonio Cobianchi, dal giornalista Sergio Venditti, dall’architetto Sandro Maccallini, dalla docente Maria Gigli, e presieduta dalla giornalista Alina Di Mattia, ha individuato nell’operato di Andrea Riccardi i principi e gli ideali che il prestigioso riconoscimento intende promuovere e celebrare.

Figura di spicco a livello internazionale, Riccardi ha sempre operato per tradurre in azioni concrete i valori cristiani di solidarietà, pace e giustizia sociale, sia attraverso la Comunità di Sant’Egidio sia nel suo impegno politico e istituzionale. Nel corso della sua carriera, ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Premio UNESCO per la Pace Félix Houphouët-Boigny, la Legion d’Onore francese e il Premio Balzan per la Pace e la Fraternità tra i Popoli. Nel 2003, la rivista Time lo ha inserito tra le 36 personalità europee più influenti.

“Andrea Riccardi ha dimostrato un impegno straordinario nella promozione della pace e del confronto tra culture. L’assegnazione del Premio Politico Giulio Raimondo Mazzarino riconosce il suo costante lavoro per la giustizia sociale e la costruzione di ponti tra diverse comunità e religioni”, ha dichiarato Antonietta La Porta, presidente del Comitato del Premio.

“La creazione del Premio Politico Internazionale Giulio Raimondo Mazzarino non solo celebra una figura storica di grande rilievo che caratterizza il nostro territorio, ma rappresenta anche un’opportunità per promuovere il pensiero critico e la leadership politica contemporanea”, ha aggiunto il sindaco della città di Pescina, Mirko Zauri.

Soddisfazione anche per il Parco letterario della città Pescina che riconduce al circuito dei Parchi letterari italiani ed esteri, poiché tale conferimento arricchisce la figura dell’illustre conterraneo.

La cerimonia di premiazione si terrà nel mese di ottobre, presso la Casa Museo Mazzarino a Pescina, simbolo della memoria storica del celebre statista abruzzese. La data dell’evento sarà annunciata prossimamente