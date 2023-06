ANGELO PELLEGRINO PREMIATO AL CONCORSO DI POESIA DI TOLLO

Menzione Speciale all’avezzanese Angelo Pellegrino per la sua Poesia “Palestina”. La Giuria dell’undicesima edizione del Concorso Nazionale di Poesia & Vino, organizzato dal Comune di Tollo (CH), presieduta dal critico d’arte professor Massimo Pasqualone, ha ritenuto di alto valore letterario l’opera di Pellegrino e ha segnalato la sua poesia tra le tante presentate dagli oltre cento correnti.

Nel premiare Angelo Pellegrino, la Giuria ha fatto notare che fin dal titolo, la poesia “Palestina” suscita sentimenti, attenzioni ed emozioni che si fondono con gli stessi scenari descritti. I versi si rincorrono senza perdere di vista la narrazione di ciò che lo stesso autore ha vissuto in Terra Santa.

La scelta delle parole e degli spazi all’interno dei versi, insieme ad una attenta descrizione del contesto, fanno del testo poetico una interessante e gradevolissima partitura poetica.

Pellegrino ha ringraziato la Giuria per l’attenzione posta alla sua opera e ha salutato il primo cittadino di Tollo, Angelo Radica, affermando che con la sua poesia e la sua partecipazione al Concorso, ha inteso riconoscere all’iniziativa un respiro ampio e internazionale, perché la poesia, la narrativa e, comunque, la letteratura nel suo insieme, forniscono un linguaggio che accomuna tutti i popoli della terra, nessuno escluso. Il Premio ad Angelo Pellegrino è la conferma che i versi di una poesia possono parlare al cuore e alle coscienze delle persone, risvegliando in esse le attenzioni necessarie per contestualizzare le azioni e i fenomeni culturali e politici collettivi.