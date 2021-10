ANIMALUCO SCALDA I MOTORI PER IL CARNEVALE MARSICANO 2022

Venerdì 15 Ottobre alle ore 18 presso il teatro della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Luco dei Marsi, la presentazione della 39° edizione.

L’associazione di promozione sociale “Animaluco” dopo il grande successo della 38° edizione del Carnevale Marsicano ed aver proposto anche un’inedita versione estiva dell’evento carnevalesco denominato “E-state mascherati”, andato in scena sabato 7 Agosto 2021, torna in azione per preparare la 39° edizione del Carnevale Marsicano. In vista del prossima sfilata invernale, organizzata da Animaluco in collaborazione con la Società Operaia di Mutuo Soccorso e con il patrocinio del Comune di Luco Dei Marsi, l’associazione invita tutti gli interessati a partecipare alla presentazione dell’evento presso il teatro della Società Operaia di Mutuo Soccorso, che si terrà Venerdì 15 Ottobre alle ore 18.00. Durante l’incontro verranno forniti tutti i dettagli riguardanti la partecipazione al prossimo Carnevale. Vi aspettiamo!