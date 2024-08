ANNULLATI TUTTI I FESTEGGIAMENTI CIVILI IN SEGNO DI LUTTO PER LA PERDITA DELL’EX PRIORE MICHELE DI SUMMO DELLA CONFRATERNITA MADONNA SS DEL GIUBILEO.

a Confraternita Madonna SS del Giubileo della Parrocchia San Rocco di Celano abbruna il labaro per la grave perdita dell’ex Priore Michele Di Summo e

comunica che tutti i festeggiamenti civile in onore della Madonna, previsti per i giorni 3 e 4 agosto, sono stati annullati in segno di lutto.

Restano confermate tutte le cerimonie religiose.