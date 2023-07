Progetti dedicati ai giovani e un’area per gli amici a quattro zampe

Avezzano. Antonio Manna è il nuovo presidente del Rotary club di Avezzano. L’ingegnere marsicano succede all’avvocato Alessandra Tarquini. La cerimonia del passaggio del martelletto si è svota venerdì sera alla presenza dei numerosi soci del Rotary e dei giovani del Rotaract. Nel corso della serata la presidente uscente ha voluto ringraziare il proprio consiglio direttivo e, nel tracciare un bilancio, ha voluto illustrare le molteplici attività svolte nell’anno rotariano appena terminato. Dopo aver presentato la sua squadra, nel discorso di insediamento il neo presidente ha deciso di illustrare le attività future, tra conferme e novità. Manna, infatti, ha scelto di dare seguito al Rotary campus che “regala” una settimana di vacanza a ragazzi diversamente abili e alle loro famiglie di Abruzzo e Molise e ai Tavoli delle professioni, il progetto di orientamento e cofronto con il mondo del lavoro e universitario che il club avezzanese ha pensato per i maturandi della Marsica. Confermato anche lo screeeneg posturale nelle scuole primarie della città molto apprezzato dai dirigenti scolastici e dai genitori degli alunni. Tra i nuovi progetti annunciati ci sono la donazione alla città di una rotatoria sostenibile e l’allestimento di un’area per gli amici a 4 zampe. Notevole, sarà, poi l’attenzione rivolta al mondo giovanile con eventi nelle scuole sul tema della speranza e dell’accoglienza e progetti con i giovani e per i giovani. Momenti di commozione quando la presidente uscente ha consegnato il Paul Harris, la massima onorificenza rotariana, ai soci Walter Spera e Patrizia Micangeli. Alla serata erano presenti, tra gli altri, il videsindaco di Avezzano Domenico Di Berardino, i sindaci di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, e Sante Marie, Lorenzo Berardinetti, l’assessore Lisa Carusi per il Comune di Celano e rappresentanti altri clubs abruzzesi.