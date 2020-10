Antonio Ranalli nominato componente della redazione della Rivista L’Arbitro

Antonio Ranalli della sezione di Roma 1 è stato nominato componente della Redazione della rivista l’Arbitro, sito web, social e relazioni con i media dell’Associazione Italiana Arbitri.



La nomina, da parte del Comitato Nazionale dell’A.I.A. è avvenuta nell’ultima riunione vista “la necessità di implementare le competenze a capo della redazione della rivista l’arbitro e del sito web”. A tal proposito la struttura, guidata dal direttore responsabile Carmelo Lentino, si avvarrà oltre ai tre coordinatori Federico Marchi (macroregione nord), Omar Ruberti (macroregione centro) e Paolo Vilardi (macroregione sud), anche della collaborazione dei nuovi componenti Marco Baronti, Flavio Mazzanti e appunto Antonio Ranalli (nella foto a destra con Daniele Doveri).



Antonio Ranalli (Sulmona, 1978), giornalista professionista, è attualmente arbitro effettivo di calcio a 11. E’ referente per la comunicazione della sezione A.I.A. di Roma 1 ed è nello staff dell’organizzazione della RefereeRUN il Campionato di corsa su strada per arbitri dell’A.I.A. Nel 2017 ha ricevuto in occasione del “Memorial Orlandini” il Premio “Mario Lo Sasso” riservato agli arbitri a disposizione dell’Organo tecnico di calcio a 11 della sezione di Roma 1. Inoltre è fiduciario C.O.N.I. per il Municipio XIII (Aurelio) di Roma Capitale.