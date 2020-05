Antrosano, vandali in azione al campo sportivo. L’ASD Pucetta si tutela

Con una breve nota sul proprio sito ufficiale, l’ASD Pucetta denuncia degli atti vandalici avvenuti al campo sportivo di Antrosano, impianto che, ricordiamo, è in concessione alla società dilettantistica del capoluogo marsicano. Per la seconda volta, come recita il comunicato, sono state tagliate le reti delle porte del campo, un danno che, come recita il comunicato, arreca danno alla società e a tutta la comunità marsicana. Di seguito il testo integrale del comunicato:

Il taglio della rete ad una delle due porte

“Per la seconda volta, da quando i lavori al campo di Antrosano sono stati completati, l’ASD Pucetta ha trovato le reti delle porte danneggiate. E’ evidente che qualche animale – forse di sembianze umane – non gradisca che il campo di Antrosano sia stato ultimato. Per questa ragione l’ASD Pucetta si sta già attivando per l’implementazione di un impianto di sorveglianza a circuito chiuso. La speranza è quella di conoscere quale animale esce dalla sua tana per compiere questi atti che, oltre a danneggiare l’ASD Pucetta, danneggia tutta la comunità del capoluogo marsicano senza nemmeno rendersene conto.”