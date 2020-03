ANZIANO ABUSAVA DI TRE BIMBE E LE COSTRINGEVA A VEDERE FILM PORNOGRAFICI

Costringeva tre bambine a subire le sue attenzioni sessuali, è stato arrestato a Vasto un anziano. Le indagini, condotte degli agenti del commissariato di Vasto e della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica, erano iniziate dopo una segnalazione da parte di un’insegnante che era venuta a conoscenza dei fatti dai racconti di tre bambine di 10 anni.

Dalle indagini è emerso che “l’orco”, avrebbe portato le tre bambine in luoghi appartati, in campagna ma anche in un garage e dentro la propria abitazione e costrette anche a vedere film pornografici.

Questo pedofilo avrebbe tentato di offrire anche dei soldi ai genitori delle vittime.

Ora l’orco, grazie alle indagini di polizia e procura si trova agli arresti domiciliari.