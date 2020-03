Appello Tekneko ai cittadini: lavate e disinfettate ogni giorno i vostri mastelli

Appello del presidente Tekneko ai cittadini: lavate e disinfettate ogni giorno il vostro mastello per la raccolta differenziata. E’rivolto al buon senso dei cittadini e alla responsabilità di ognuno il messaggio che il presidente di Tekneko, Umberto Di Carlo, ha voluto inviare in questi giorni difficili agli utenti dei Comuni del Lazio, dell’Abruzzo e della Puglia serviti dalla società.

Nonostante le restrizioni imposte dai numerosi decreti atti a contrastare la diffusione del Coronavirus gli addetti Tekneko sono ogni giorno in prima linea per assicurare un servizio efficiente ai cittadini. Serve però uno sforzo da parte di tutti e per questo Di Carlo si rivolge proprio agli utenti.

“Mi appello al senso di responsabilità dei cittadini dei comuni nostri clienti”, ha commentato il presidente Tekneko, “lavate e disinfettate ogni giorno il vostro mastello della raccolta differenziata. Così facendo contribuite alla tutela della salute dei nostri operatori. Siamo sempre in prima linea,

chiedo la massima condivisione. Ce la faremo”.