APPENNINI FOR ALL, SABATO 8 LUGLIO, TOUR GUIDATO CON MONTAGNE FUNKY EVENTO PATROCININATO DAL COMUNE DI PESCINA

“Appennini for all”, tour operator specializzato in turismo ambientale per persone con disabilità, insieme a Montagne Funky e con il patrocinio del comune di Pescina propone per sabato 8 luglio alle ore 10.00 un tour guidato di Pescina.

Il tour, guidato dalla sezione CAI Valle del Giovenco, partirà da piazza Mazzarino, poi toccherà il duomo con sosta a casa museo Silone, seguirà per la casa museo Mazzarino, tomba di Silone, chiesetta e infine arrivo intorno alle pre 12 presso rifugio Silone dove c’è la possibilità di pranzare (a pagamento).

Il tour, che prevede un dislivello di circa 150 m durerà circa 2 ore, è gratuito e grazie all’ausilio di due joelette, sarà idoneo anche a due persone con disabilità di tipo motorio.

Il tour inclusivo di Pescina è inserito nell’ambito del festival montagne funky.

Programma completo

https://m.facebook.com/montagnefunky

Per info e prenotazioni contattare Appennini for all

info@appenniniforall.com

3493142544

Tour Inclusivo di Pescina

La bellezza di questo Tour risiede anche e soprattutto nel poter concedere un percorso idoneo anche a persone con disabilità motoria. Così potranno ammirare della bellezza del centro storico di Pescina,che è stata #candidata come finalista a capitale della cultura italiana 2025.

Amministrazione comunale a nome del Vicesindaco di Pescina Luigi Soricone applaude a questo bellissimo progetto di inclusione