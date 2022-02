APPUNTAMENTO CON LA STORIA, GIUBILEO DELLA REGINA ELISABETTA, 70 ANNI DI REGNO

di Mario Cantoresi

È inutile… possiamo raccontarci tutto ed il contrario di tutto ma, con o senza il Coronavirus, in questo mondo l’unica incrollabile certezza resta solo…

Sua Maestà Elisabetta II per grazia di Dio, del Regno Unito, della Gran Bretagna, dell’Irlanda del Nord e regina dei suoi altri regno e territori, Capo del Commonwealth, Difensore della Fede. Questo è il titolo completo e ufficiale della regina e nessuno può obiettare qualcosa per smentirmi.

Perché sono giunto a questa conclusione?

Ma non sono io che lo affermo, sono i numeri, ed avendo una predisposizione per la statistica e più di un esame universitario sostenuto in materia, durante la mia solitaria pausa pranzo, ho cercato di ammazzare il tempo mettendo sulla carta qualche dato, così, giusto per dare la dimensione esatta del “Fenomeno Elisabetta.”

Allora, la Sovrana nacque il 21 aprile 1926, figlia del Duca di York, futuro Giorgio VI e di Elisabetta Bowes-Lyon la Regina Madre che a 101 anni suonati giocava a Poker con i suoi camerieri ripulendoli tutti.

Divenne erede al trono nel 1936; nel 1947 sposò il principe Filippo Mountbatten da cui ha avuto quattro figli, Carlo, Anna, Andrea, Edoardo (a proposito, il novantottenne Filippo lo scorso dicembre ha provocato tre diversi incidenti stradali in soli 10 giorni alla guida di un SUV e si è pure incazzato quando sua moglie gli ha vietato tassativamente di guidare ancora).

Elisabetta è salita al Trono d’Inghilterra il 6 febbraio 1952 quando aveva soltanto 25 anni ed oggi il suo regno è il più lungo della storia britannica ed il quarto assoluto nella classifica planetaria “all time”!

Per vostra opportuna conoscenza vi elenco i 4 regni più lunghi della storia:

Luigi XIV di Francia meglio conosciuto come il Re Sole, durata del regno 72 anni e 110 giorni; Rama IX di Thailandia, morto nel 2016, durata del regno 70 anni e 126 giorni; Giovanni II di Liecthenstein 70 anni e 101 giorni; Elisabetta II d’Inghilterra 69 anni e 343 giorni (fra poco più di 3 mesi sarà sul podio);

La Regina, quindi, è ad un passo dal podio!

Ancora un anno e qualche mese di regno e può ambire addirittura al “secondo posto” assoluto di questa coronata classifica.

Certo, sarebbero necessari ancora quattro anni per superare il Re Sole, il che vuol dire che Elisabetta dovrebbe festeggiare da regnante il suo novantottesimo compleanno il 21 aprile 2024 ma mai mettere limiti alla Divina Provvidenza!

Per la cronaca durante il suo regno Sua Maestà ha incontrato:

14 Presidenti USA, da Henry Truman (che ordinò di sganciare l’atomica su Hiroshima) sin fino a Byden passando per Kennedy, Nixon, Reagan, Obama e Donald Trump;

8 Leaders Sovietici/Russi, da Stalin a Putin;

7 Pontefici di Santa Romana Chiesa, da Pio XII a Papa Francesco;

15 Primi Ministri Inglesi, da Winston Churchill fino a Boris Johnson;

10 Presidenti Francesi, da Charles de Gaulle a Macron;

9 Cancellieri Tedeschi, da Konrad Adenauer a Olaf Scholz passando per Angela Merkel;

30 Presidenti de Consiglio italiani (ma alcuni si sono avvicendati più volte, come ad esempio Andreotti e di quest’ultimo quando ha saputo della morte pare abbia detto: “Ma davvero? Com’è successo era così giovane!) passando da Alcide De Gasperi sin fino a Mario Draghi

Ah, tanto per dire… Elisabetta in qualche modo ha partecipato ai funerali di almeno il 90% di queste personalità che vi ho appena elencato!!

Durante il suo regno ha visto la divisione del mondo in due blocchi, i Beatles, i Rolling Stones, Freddie Mercury, l’Inghilterra vincere il suo unico Mondiale di Calcio, attentati di tutti i tipi, quello a Kennedy, le Torri gemelle a New York, l’uomo andare sulla Luna, il Muro di Berlino alzarsi e cadere, la Rivoluzione Ungherese del 1956, la Crisi di Suez, la Primavera di Praga, il Sessantotto, la caduta dell’URSS la Crisi di Cuba, l’entrata e l’uscita della Gran Bretagna dall’Euro, un Papa dimettersi (è accaduto due volte in oltre duemila anni), il Coronavirus ed è sopravvissuta a tutto senza lamentarsi mai!

S’incazzò di brutto solo quando Carlo si fidanzò con Camilla e si è ripetuta qualche mese fa con il nipote Harry e la pro nuora Meghan.

Ora, considerando che l’unica cosa che riesce seriamente a farle salire la pressione sono i problemi sentimentali dei suoi discendenti e che il ramo femminile della dinastia britannica riesce sovente a raggiungere in perfetta lucidità il secolo di vita… beh, sono convinto che il Re Sole, lassù, in qualche parte del cielo, più di un timore sulla stabilità del suo record se lo starà sicuramente ponendo.

La definizione migliore della longevità di Elisabetta però la diede Re Fārūq d’Egitto, sovrano gaudente e Playboy impenitente che aveva un ragguardevole patrimonio personale, un milione di vizi da soddisfare ed un acume sarcastico ineguagliabile.

Pensate, Fārūq morì a Roma il 18 marzo 1965 alla fine di una pantagruelica cena con i suoi amici nel suo ristorante preferito… un po’ come accadde nella finzione cinematografica a Panelli e Gassman in una famosa scena de “Il Conte Tacchia”.

Di lui rimasero famose e profetiche le parole che pronunciò in punto di morte:

“Io muoio…” – disse Fārūq – “ma voi tutti ricordate quello che vi dico: nel XXI Secolo nel mondo resteranno solo cinque Re, i quattro del mazzo di carte e la Regina d’Inghilterra!”