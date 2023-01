ARISTIDE LUCCITTI È IL NUOVO PRESIDENTE DI AZIONE STUDENTESCA AREA MARSICA

CELANO – Sarà Aristide Luccitti, classe 2006, ad occuparsi del movimento giovanile studentesco “Azione Studentesca Marsica”. Ad affermarlo, in un comunicato stampa, il responsabile provinciale del movimento, Bruno Di Bastiano.

Luccitti, già rappresentante d’istituto all’IIS Ettore Majorana di Avezzano, impegnato nel sociale e nel volontariato, potrà da ora impegnarsi in prima persona anche nell’ambito delle politiche giovanili e studentesche.

“Innanzitutto, mi preme ringraziare il responsabile Di Bastiano, con il quale mi lega un rapporto sincero di amicizia e stima” – afferma Aristide Luccitti – “maturato in questi mesi di militanza e attività. Credo fermamente in questo progetto e, in un’ottica di radicamento nel territorio seria e decisa, prosegue, lavorerò affinché il mondo studentesco possa essere ascoltato in modo serio e costruttivo, ma anche per avvicinare più giovani a questa comunità che sta crescendo sempre di più, con l’unico obiettivo di dare risposte a problematiche di cui si parla sempre troppo e si è fatto sempre troppo poco”.