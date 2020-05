ARRESTATI DUE LATITANTI CELANESI IN UN CENTRO COMMERCIALE A SILVI MARINA

Silvi Marina, (TE). Due pregiudicati di origine celanese, latitanti da più di un anno, sono stati arrestati ieri pomeriggio dai Carabinieri di L’Aquila insieme ai Carabinieri della stazione di Pineto. I due, erano sfuggiti all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Roma per riciclaggio. L’arresto è avvenuto all’interno di un centro commerciale a Silvi Marina dove i due pregiudicati stavano facendo spesa. I militari dell’Arma, li hanno sorpresi con documenti falsi e una cospicua somma di denaro. Sono stati condotti nel carcere di Rieti e ulteriori indagini, sono in corso per accertare se i due arrestati sono stati aiutati da terze persone durante la latitanza.



fonte: MarsicaLive