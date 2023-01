Arriva Il lago a forma di cuore, il nuovo gioiello del maestro Montaldi ispirato al lago di Scanno

Il lago a forma di cuore entra nella collezione “I love Abruzzo” di Giuliano Montaldi. L’occhio attento del maestro orafo abruzzese questa volta si è spostato nell’entroterra e precisamente a Scanno. Montaldi ha creato “Il lago del cuore”, un ciondolo che richiama nella forma e nel colore il bacino più conosciuto d’Abruzzo.

“Ho voluto creare questo gioiello per portare l’attenzione su uno dei luoghi più conosciuti di questa regione: il lago di Scanno”, ha commentato il maestro Montaldi, “nel ciondolo, che potrà essere inserito in tutti i gioielli della mia collezione “I love Abruzzo”, mi sono ispirato al blu profondo delle acque del lago e alla forma a cuore che lo contraddistingue. Ancora una volta a ispirarmi è stata una delle bellezze abruzzesi segno che non bisogna allontanarsi molto per trovare qualcosa di unico e straordinario come il lago di Scanno”.

Il nuovo gioiello “Il lago del cuore” verrà presentato domani alle 11 a “La volta delle idee”, in via Ciorla 25 a Scanno. L’evento è organizzato in collaborazione con “La volta delle idee” e vedrà la partecipazione del maestro Montaldi, della consigliera regionale Antonietta La Porta, del presidente dell’ente mostra dell’artigianato di Guardiagrele, Gianfranco Marsibilio, della consigliera dell’Aquila, già onorevole, Stefania Pezzopane e di Enzo Gentile, esperto di cultura locale e fotoamatore. Presenterà l’iniziativa la giornalista Silvia Mosca.