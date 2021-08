ARRIVA L’ATTESO EVENTO : MONTAGNE FUNKY, 14 AGOSTO 2021

SABATO 14 AGOSTO 2021

Chalet SS Trinità, Cerchio (AQ), Abruzzo.

Dopo lo stop forzato dell’anno scorso, causa Covid 19, finalmente siamo tornati, il 14 Agosto ci riuniremo ancora una volta per la terza edizione della festa delle nostre montagne.

Tuttavia, per quest’anno, Montagne Funky indosserá una veste più ridimensionata, cercheremo di goderci la giornata dal mattino a sera, responsabilmente e adottando tutte le misure di sicurezza possibili.

Sarà una giornata contornata da:

Sport, Attività Ludiche, Laboratori e non può mancare il filo conduttore: la Musica.

Come sempre avremo la nostra area Food, non mancherà la Birra e allestiremo un area Relax per le Famiglie, d’altronde la Location è mozzafiato e noi la sfrutteremo a pieno. Possibilità di Campeggiare con Tende, e di utilizzo dei servizi igienici il mattino seguente. Possibilità di Pernottamento in Paese previa prenotazione dei locali a noi a disposizione, chiedici per info ed altro.

Evento gestito dalla Pro Loco di Cerchio, patrocinato dal Comune di Cerchio, dall’Ente Parco Regionale Sirente Velino e dal CAI, sezione di Avezzano.

INGRESSO e ATTIVITÁ GRATUITE

Artwork by Aurora Croce

In Foto la Località Prati di Santa Maria, Parco Sirente Velino.



