ARTISTI DA TUTTO IL MONDO FANNO PARLARE LE MURA DEL PAESE. MARILENA CORTESINI E FABRIZIO DI GIOVANNI INTERVISTANO IL SINDACO DI AIELLI ENZO DI NATALE (WWW.RADIOITINERARIA.IT)

Il sindaco di Aielli Enzo Di Natale mercoledì 6 ottobre ore 18 sarà intervistato su (www.radioitineraria.it); in una precedente intervista Di Natale disse: “Vorrei creare un paese attrattivo, che porti economia e sviluppo senza dimenticare la nostra tradizione, cioè chi siamo” e se una radio come (www.radioitineraria.it) significativa nel panorama della cultura milanese lo intervista, a mio avviso, vuol dire che qualcosa Di Natale sta muovendo per il nostro territorio.

l’abstract della trasmissione prossima

“Parole dalle terre mosse”

Appuntamento per Mercoledì 6 ottobre alle ore 18 L’Occhio e l’Indice su Radio Itineraria (www.radioitineraria.it) con Marilena Cortesini e Fabrizio De Giovanni parleremo di paesi e terre “mosse”, i luoghi bellissimi e fragili, trascurati ma ricchi di possibilità e di bellezza e ne parleremo con Franco Arminio prendendo spunto dal suo ultimo libro Lettera a chi non c’era (edito nel 2021 da Bompiani). Arminio è da decenni “ispiratore e punto di riferimento di iniziative contro lo spopolamento”, ideatore della Casa della Paesologia a Bisaccia, nell’Irpinia d’Oriente e del Festival “La luna e i calanchi” di Aliano. Con noi anche Enzo Di Natale, sindaco di Aielli provincia de L’Aquila, piccolo comune della Marsica a più di mille metri incastonato nella catena montuosa del Sirente, si è dato una nuova possibilità e nuova vita attraverso la cultura e l’arte: artisti da tutto il mondo fanno parlare le mura del paese e sempre sui muri ad Aielli si legge Fontamara e anche la nostra Costituzione.

L’articolo è stato pubblicato da www.centrogiuridicodelcittadino.com,