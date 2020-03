ASCHI ALTO. SOSPETTO CASO DI CORONAVIRUS

Lo riporta la Ortona dei Marsi – Prima Pagina che scrive quanto segue:

É nostro dovere informare la comunità ortonese della presenza, nella località di Aschi, di un caso sospetto positivo al covid-19.

In attesa della conferma ufficiale, stiamo comunque già provvedendo a contattare la medicina preventiva, il medico di famiglia ed i parenti per risalire alla rete di contatti che ha avuto la persona in questione, tutto ciò per anticipare e supportare quello che sarà poi il compito della ASL