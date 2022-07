ASSEMBLEA BACINO IMBRIFERO MONTANO. GRUPPO DI SINDACI MARSICANI ELABORERÀ LE INDICAZIONI PER IL REGOLAMENTO. IL NUOVO REVISORE DEI CONTI È IL DOTTORE COMMERCIALISTA ANTONIO DI SANTO

Si è svolta ieri pomeriggio, ad Avezzano, la riunione dell’Assemblea dei Sindaci che compongono il “Bim”, ovvero il Bacino Imbrifero Marsicano.

All’ordine del giorno l’approvazione del nuovo regolamento che disciplina la ripartizione e l’utilizzo del Fondo Comunale e Consortile.

Sul punto si è aperta una discussione su diversi articoli, soprattutto riguardo alla necessità di rendere la realtà dei fondi BIM il più compatibile e aderente possibile alle reali necessità dei comuni soci.

Poiché non si riusciva a trovare una soluzione adeguata e condivisa, non potendo procedersi ad approvare il regolamento così come portato in assemblea, si è deciso di ritirare il punto per riaggiornare l’assemblea fra dieci giorni.

In questo lasso di tempo, poi, un gruppo di lavoro ristretto, al quale hanno dato disponibilità a partecipare i comuni di Avezzano, Capistrello, Morino, Celano, Pescina ed Ovindoli, procederà ad elaborare le indicazioni per poter portare un regolamento sulla ripartizione dei fondi che possa incontrare le effettive necessità dei comuni.

Il gruppo di lavoro si riunirà la prossima settimana

Altro punto all’ordine del giorno, poi, era l’elezione del nuovo revisore dei conti. I nomi proposti erano: Gianni De Blasis, Antonio Di Santo, Luca Maceroni e Simona Bianchi.

È stato nominato con 14 voti il dottore commercialista Antonio Di Santo, esperto della materia e attualmente Sindaco di Opi.