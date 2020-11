L’Associazione Prometeo, con sede ad Avezzano in via Sandro Pertini, promuove gratuitamente un corso di specializzazione post diploma in enogastronomia.

Il tirocinio sarà retribuito con un importo pari a 600.00 Euro mensili per la durata di sei mesi.

Per info ed iscrizioni

Tel. 0863/497184

Indirizzo mail corsiprometeo@gmail.com

Sito internet www.prometeoformazione.it