ATRI. SPACCIO DI DROGRA ARRESTATO UN ITALIANO DI 30ANNI

Aveva trovato un insolito nascondiglio l’uomo D.S., cittadino italiano del 1990, tratto in arresto ieri ad Atri da personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile con la collaborazione del Comm.to di Atri.

A seguito di perquisizione domiciliare il predetto è stato trovato in possesso di gr. 87,2 di sostanza stupefacente del tipo hashish di cui gr. 7,2 contenuti in un barattolo per noccioline sistemato in un armadio della taverna dell’abitazione ed un panetto dal peso di gr. 80 occultato nell’imbottitura della sedia dello stesso locale. Sottoposto agli arresti domiciliari è ora a disposizione dell’A.G.