ATTENZIONE AL FALSO MESSAGGIO INPS CHE GIRA SUL COVID – 19

In questi giorni, come più volte evidenziato anche dai giornali, l’Inps è al centro dell’attenzione di molti italiani, che stanno tentando di accedere al sito per poter ricevere il contributo speciale per emergenza COVID-19, di 600 euro.

Un periodo travagliato per l’istituto di previdenza, infatti il suo sito, ricordiamo essere stato hackerato, creando difficoltà d’accesso agli utenti. Come se questo non bastasse, qualcuno sta approfittando, ed è l’Inps stessa a mettere in guardia i propri utenti.

In questi giorni infatti, sta circolando un Sms che invita chi lo riceve a cliccare su un link per scaricare un’app il cui scopo sarebbe aggiornare la domanda relativa al bonus.

In realtà, si tratta di una truffa: l’app è un malware che cerca di carpire i dati degli utenti che abboccano all’inganno.

Dall’Inps hanno messo in guardia gli utenti, invitandoli a non cliccare su quel messaggio e ricordando, che l’unico modo per accedere ai servizi dell’Istituto è il sito ufficiale, che risponde all’indirizzo www.inps.it.