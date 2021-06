ATTI VANDALICI A CERCHIO, APPELLO AI GENITORI

Ancora un episodio di vandalismo a Cerchio. Questa volta alcuni sconsiderati hanno pensato bene di divertirsi a danneggiare ed imbrattare un’abitazione. Un fatto gravissimo che si aggiunge ad episodi avvenuti in precedenza. Vandali o meglio piccoli delinquenti che si spera vengano individuati e messi dinanzi alle loro responsabilità e costretti a pagare i danni causati. Un gesto che ha portato la proprietaria della casa a lanciare un appello che riportiamo: “Sto pensando… oggi mi appello ai genitori di alcuni ragazzini vivaci, chiedo loro di capire chi è stato a provocare questo increscioso episodio di vandalismo. Confido anche in una punizione esemplare, affinché non accadano più episodi di questo genere”