ATTIVATI PROTOCOLLI PRECAUZIONALI PER IL CORONAVIRUS, RISCHIO MINIMO PER L’ ABRUZZO

L’allarme per il Coronavirus ha alzato la soglia di attenzione anche in Italia e nelle varie Regioni, anche se il rischio di contagio in Abruzzo resta al minimo.

Dalla Regione hanno comunque spiegato che sono stati attivati i protocolli precauzionali del caso, come peraltro richiesto della circolare diramata dal Ministero della Salute.

Linee guida che verranno fornite dalla Regione ai Direttori sanitari delle ASL ed ai responsabili delle malattie infettive