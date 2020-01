Un abruzzese si trova in Cina nella zona del focolaio del virus

Si tratta di Lorenzo Di Berardino 22enne di Pescara che si trova in Cina per gli studi universitari. Lorenzo si trova nella provincia di Whuan dove ha origine il virus che sta scatenando panico e morte. Non si sa se può rientrare in Italia a breve. Il giovane abruzzese, tramite dei tweet, ha scritto che esce dal campus dove alloggia, solo per estrema necessità e nella città si percepisce una strana sensazione di disagio. Da città caotica e frenetica a città deserta e silenziosa.

Sul suo account Twitter ha pubblicato foto e video che mostrano la città completamente ferma, nessuna traccia di attività umana.

Supermercati presi d’assalto

Una città da 11.5 MLN di abitanti totalmente deserta in una zona generalmente molto affollata in quanto piena di uffici e negozi. #Wuhan #coronavirus #ChinaVirus #Pneumonia pic.twitter.com/dKzCEr3XgK — Lorenzo AceRoxas Di Berardino (@LorenzoDiBerar3) January 23, 2020

Infine Lorenzo rassicura, “Anche se la situazione resta molto grave, credo che nel resto del mondo sia sta un po’ ingigantita tutta la storia su questo virus”.