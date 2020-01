AUTO CONTRO UN PARAPETTO, DICIANNOVENNE SOCCORSA CON L’ELIAMBULANZA

Atessa. Questa mattina verso le 10.30, su via Circonvallazione, una Citroën C3 con a bordo quattro giovani, tre ragazze e un ragazzo, ha sbandato ed ha finito la sua corsa contro un parapetto in muratura.

Nell’impatto, una diciannovenne di Opi, ha riportato un grave trauma cranico. È stato necessario l’intervento dell’eliambulanza per trasferire la giovane all’ospedale di Pescara. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Le altre due ragazze, due sorelle di 18 e 21 anni di Tornareccio sono state soccorse con l’ambulanza e medicate all’ospedale di Lanciano. Il conducente, un ventenne di Chieti, è rimasto illeso. Secondo la sua versione avrebbe sbandato perchè accecato dal sole. Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Chieti.

fonte: Il Centro