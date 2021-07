AUTO IN TESTA CODA SULLA SUPERSTRADA PER BAZZANO FINISCE SUL GUARD RAIL

Un automobilista sulla superstrada per Bazzano, oggi pomeriggio, ha perso il controllo della propria vettura finendo sul guard rail dopo un testa coda rocambolesco. La polizia locale , intervenuta prontamente sul luogo dell’incidente, ha provveduto a fare i rilievi del caso per stabilirne le cause. Il conducente non ha riportato, fortunatamente, alcuna ferita. La macchina è risultata priva di copertura assicurativa.