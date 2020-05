Auto reduce da un incidente: come fare per venderla

Può capitare a chiunque di ritrovarsi coinvolti in un incidente stradale a seguito del quale la propria vettura risulti essere seriamente compromessa. Danni evidenti per i quali la riparazione potrebbe non essere consigliata in quanto i costi eccederebbero anche il valore della vettura stessa.

Perché la domanda in questi casi è sempre la stessa: meglio cercare di ripararla o, in alternativa, optare per soluzioni più drastiche? Tra queste ultime vi è ad esempio la rottamazione, ultima spiaggia per un proprietario di un veicolo. Ma d’altra parte cosa altro si può fare? Si può pensare realmente di vendere sul mercato ordinario la vettura nello stato in cui si trova, quindi incidentata, con motore o carrozzeria compromessi?

La differenza è data dalla dimensione del sinistro: quando è di piccola o media entità, può ancora convenire la riparazione. Per tutti gli altri casi invece, è meglio ricorrere a soluzioni differenti. E qui entra in gioco una novità che si sta diffondendo da qualche anno grazie alla rete.

Il mercato delle auto incidentate

Un sottobosco che prolifera online, un mercato alternativo che mette al centro del proprio interesse le auto incidentate. Sul web hanno fatto la propria comparsa intermediari che si occupano di compravendita auto sinistrate di qualunque genere ed in qualsiasi stato.

Si parla quindi anche di vetture con motore fuso, con danni sostanziali a parti motore, non più marcianti correttamente o comunque non funzionanti. Chi è interessato ad acquisire veicoli in questo stato e perché?

I servizi di acquisto auto incidentate traggono un profitto da queste vetture: ciò grazie alle parti di ricambio, che possono essere ancora buone ed avere ancora un valore sul mercato; o sistemando la vettura (spesso questi intermediari lavorano a stretto contatto con officine e carrozzerie) per andare poi a rivenderla, sul mercato italiano o su quello estero.

Ecco allora che anche una vettura incidentata può avere un valore, può comunque garantire un introito economico per il proprietario. Ovviamente sarà una cifra inferiore di un po’ rispetto a quella che si sarebbe potuta incassare nel caso di vendita della vettura non usurata: ma d’altra parte avere una macchina incidentata porta anche a criticità di questo genere.