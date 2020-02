AUTOBUS IN FIAMME SULL’A 24, SPUNTA UN FILMATO SU FACEBOOK

Avezzano. Nell’era dei social succede anche questo, che un fatto di cronaca, come quello dell’autobus in fiamme sull’A24, diventi facilmente visibile a chiunque possegga un PC o uno smartphone. Sul gruppo “Sei di Avezzano se… (il nostro gruppo è differente)” Andrea Cofini ha pubblicato un breve filmato dell’autobus in fiamme. Secondo alcune testimonianze, le fiamme si sarebbero sprigionate dalla parte posteriore del mezzo, tutti i passeggeri si sarebbero accalcati in avanti, ma proprio in quel momento l’autobus si trovava all’interno di una galleria e l’autista non ha avuto altra scelta che accelerare per permettere ai passeggeri di scendere e mettersi al riparo. Fortunamente, come già scritto in un precedente articolo della nostra testata giornalistica, non ci sarebbero stati feriti ma solo tanta paura.

