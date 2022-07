AVERSA DEGLI ABRUZZI. RITROVATO UN CADAVERE NEI PRESSI DI UN SENTIERO MONTANO, INDAGANO I CARABINIERI

Nel corso dellaMattinata, i Carabinieri del Nucleo operativo di Sulmona e del Nucleo investigativo di L’Aquila sono intervenuti in località Castrovalva (Aversa degli Abruzzi) per il ritrovamento di un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Il corpo, all’interno di un sacco a pelo, avvistato da escursionisti nei pressi di un sentiero montano , appartiene ad una persona adulta . La Salma è stata trasferita all’obitorio di Chieti per successivi accertamenti circa identità e cause della

Morte .