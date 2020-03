AVEZZANESE BLOCCATO IN SPAGNA. DOMANI IL VOLO CHE LO PORTA A CASA

Ha inviato un audio alla redazione Alessandro Piccirilli con il quale spiega che stanno muovendo verso Madrid per trovare una sistemazione lì. Purtroppo la difficoltà enorme è che mancano i treni per arrivare in tempo all’aereo che parte alle 11:00.

Alessandro ringrazia tutti coloro che hanno dato una mano per far conoscere questa storia in Italia.