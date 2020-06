AVEZZANO. A SUOR CARLA VENDITTI IL XXIX PREMIO ROTARY PER L’IMPEGNO E IL CORAGGIO NELLA LOTTA ALLA PROSTITUZIONE

Il Rotary club di Avezzano, presieduto da Tiziana Paris, ha deciso di assegnare a suor Carla Venditti, religiosa delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù, il XXIX premio Rotary dedicato alla memoria di Cesare Paris. La cerimonia di conferimento si terrà oggi, alle 18,30, nella sala consiliare del comune di Avezzano, nel pieno rispetto del distanziamento sociale. La commissione del premio, presieduta da Amedeo Figliolini, ha ritenuto di assegnare il premio “Cesare Paris”, a suor Carla Venditti “per il profilo umano e morale, il coraggio, la determinazione e l’amore dimostrati nel proteggere e nel sottrarre tante giovani donne, provenienti da paesi terzi, da un triste destino, offese nel profondo della loro dignità, vittime della tratta di esseri umani; per la battaglia che ogni giorno porta avanti per l’emancipazione delle donne, restituendo loro dignità, libertà e una prospettiva di vita migliore”. Il premio Rotary è stato istituito nel 1991 dal Past Governor e Past President, Cesare Paris, per segnalare persone che si sono distinte, col loro operare, in ambito professionale, umano, sociale, ambientale o artistico. Poi nel 2002 l’Assemblea dei soci decise di dedicarlo alla memoria dell’ingegner Paris. La cerimonia di consegna sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale del Rotary Club Avezzano.