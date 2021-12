AVEZZANO. ABBANDONO RIFIUTI IN CITTÀ, LA DENUNCIA DEL CENTRO GIURIDICO DEL CITTADINO

Mini discariche in città un fenomeno che cresce e che non si sta affrontando con decisione e crea un’immagine non positiva della nostra città, le foto inviatemi, sono state scattate all’angolo di via Vidimari con via Leone Marsicano, in prossimità di un supermercato a ridosso del centro città e l’accumulo di immondizia in questo angolo sta diventando una costante.

La prassi per la rimozione è che il cittadino si rivolge al comune o alla ditta che presta servizio di raccolta e viene programmato l’intervento di pulizia, l’intervento può avvenire anche a distanza di giorni e cosi l’immondizia attrae cani e cornacchie che completano l’opera .

Quando dico che il fenomeno è da attenzionare me lo dicono i numeri ,infatti di queste mini discariche cittadine rimosse nel mese di agosto 2021 sono state poco meno di un centinaio(tutte certificate da foto, descrizione monnezza e quantitativo).

A mio avviso fenomeni come quello che mi è stato segnalato devono essere risolti in poche ore, il servizio deve divenire giornaliero ,quasi un pronto intervento rimozione monnezza abbandonata in città “soluzioni vanno trovate perché non possiamo permettere che il lavoro che quotidianamente la città intera differenziando e rispettando il vivere civile ,venga vanificato da un manipolo di zozzoni ed evasori.