Un uomo di Avezzano M.B. è stato aggredito la notte scorsa da un malvivente in via Pereto. L’aggressione è avvenuta verso la mezzanotte di sabato 19 marzo. Un uomo con giubbino nero di pelle a strisce gialle, ha cercato di derubare M.B. che, difendendosi con tutte le sue forze, è riuscito far dileguare l’aggressore che ha avuto la peggio.