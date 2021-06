AVEZZANO. AL PRONTO SOCCORSO MANCANO MEDICI ED INFERMIERI, IL PRESIDIO ANDREBBE POTENZIATO

Domenica in Pronto Soccorso per una necessità sanitaria (per fortuna non grave).

Ancora emergenza al pronto soccorso di Avezzano, dove molte sono le urgenze e il personale molte volte non riesce a fronteggiare tutte in tempi rapidi. L’ennesima segnalazione arriva da Francesco Piacente, il quale ha raccontato:

Ingresso ore 15.32. Alle ore 15,40 una dottoressa visibilmente stanca annuncia ai tanti pazienti in fila: “abbiamo troppe urgenze e siamo solo in due medici. Vi preannuncio che è prevista una lunga attesa, ore di fila. Tutti quelli che possono vadano altrove”(sintesi per esigenze social).

NON SAPPIAMO PIÙ COME DIRLO: REGIONE E ASL DEVONO POTENZIARE L’OSPEDALE DI AVEZZANO E SOPRATTUTTO IL PRONTO SOCCORSO!

NON È UNA SITUAZIONE DIGNITOSA NE’ PER I PAZIENTI NÉ PER GLI OPERATORI SANITARI!