AVEZZANO. AL VIA I LAVORI PER LA “VIA DEL LATTE”

“Stanno x iniziare i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della cosiddetta ” via del latte”, sentiero che da Cese si arrampica sul monte Salviano e che veniva percorso dalle ” lattarole” per portare il latte ad Avezzano. Mi rende felice – Dichiara Iride Cosimati – far realizzare questo intervento , che verra’ effettuato grazie ad un finanziamento regionale di 40.000 euro, approvato con bilancio a dicembre 2020. A seguito di questo, ho presentato un emendamento al bilancio comunale e sono stata sempre a contatto con gli uffici, affinché si realizzasse al più presto ‘l’ intervento. Stiamo tuttora in contatto, insieme all’ assessore Roberto Verdecchia ed agli addetti ai lavori. Sono molto legata a quei luoghi, avendo trascorso la mia gioventù a Cese ed avendo percorso tante volte quel sentiero- Mi auguro che , oltre agli abitanti di Cese, vi si rechino tante altre persone , che potranno ammirare dall’alto la bellezza dei Campi Palentini. Potranno soffermarsi presso le 7 panchine che verranno posizionate lungo il sentiero e, al contempo, leggeranno utili notizie storiche riportate sulle 7 bacheche che saranno installate nei pressi. Verrà , inoltre, posizionata , nei punti più critici, una staccionata di sicurezza in legno. Ringrazio i ragazzi di Cese che, tramite Robero Cipollone, mi hanno fornito i dati da riportare sulle bacheche, che ho provveduto a trasmettere agli uffici.Colgo l’occasione per informare che, con successivo bilancio regionale, approvato a dicembre 2021, ho potuto far inserire altri 20.000 per interventi strutturali, sempre per la frazione di Cese. Conclude Cosimati