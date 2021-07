AVEZZANO, AL VIA IL ” GOLDEN SHORT FILM FESTIVAL”: GALA’ DI PREMIAZIONE AL PARCO ARSSA TORLONIA VENERDI’ 16 LUGLIO

Tutto pronto per la cerimonia di premiazione del Golden Short Film Festival.

L’evento, alla sua prima edizione, promosso dal Comitato per la comunicazione Culturale

Città di Avezzano in collaborazione con l’Associazione Culturale Meta, associazione

ideatrice dell’iniziativa, sarà ospitato all’interno della suggestiva cornice del Parco di

Palazzo Torlonia Venerdì 16 luglio alle 21.

Il Golden Short Film Festival è un concorso internazionale, avviato il 23 giugno 2020, volto

ad individuare, attraverso la piattaforma canadese FilmFreeway tutti quei cortometraggi

straordinari che troppo spesso vengono sottovalutati e che non beneficiano nei fatti della giusta visibilità di cui avrebbero bisogno. La serata, presentata da Luca Di Nicola, sarà dedicata al cinema e ai suoi e sarà l’opportunità per visionare una selezione

di 4 opere internazionali in concorso fino ad arrivare alla proclamazione dei vincitori.

Molti gli interventi artistici e gli ospiti, fra i quali Enzo Garramone, Francesco

Mammola, Chiara Tarquini e Alessandra Barbonetti. Info Media News sarà media partner

dell’evento.

Saranno 20 i premi assegnati dalla giuria, divisi per categorie, partendo da quello principale: il

Golden Short Film al miglior cortometraggio in concorso. Verranno premiate, inoltre, le

migliori opere nelle relative categorie con il Golden Animation, Documentary, Student,

Experimental, Drama, Sci-Fi, Comedy, Horror, Thriller e Romance Short. Ulteriori premi di

categoria verranno assegnati al Golden Director, Screenplay, Producer, Actress, Actor, Editing,

Cinematography, Soundtrack and Music Video.

«Siamo convinti che l’arte filmica sia una componente fondamentale all’interno delle nostre

vite e in questo senso vogliamo incoraggiare e promuovere tutte quelle opere capaci di

utilizzare una narrazione in grado di creare visioni innovative e stimolanti» commenta la

dott.ssa Roberta Di Donato, coordinatrice eventi dell’Associazione Culturale Meta, che

aggiunge «La nostra associazione è da sempre impegnata in attività di produzione e

promozione culturale perché crediamo fermamente nel potere salvifico dell’arte da cui la nostra società non può prescindere»

Un’occasione di grande rilievo e promozione territoriale per la Città di Avezzano che potrà così ospitare un festival internazionale di cinema, che ha raccolto oltre 1.000 adesioni da tutto il mondo, in grado di raccontare il nuovo cinema mondiale, le nuove visioni e le tendenze. Grazie all’attenta selezione delle opere pervenute si offriranno agli spettatori dei contenuti unici e di grande qualità.

«Siamo felici di essere riusciti ad ospitare questa iniziativa nella nostra Avezzano, in un

periodo così difficile e complesso nulla era scontato. Abbiamo lavorato sodo affinché questa cerimonia potesse realizzarsi e siamo certi che tutto ciò rappresenti un contributo valido per una pronta ripartenza delle attività culturali del nostro territorio» Queste le parole del presidente del Comitato per la comunicazione culturale della Città di Avezzano la Dott.ssa Maria Paola Giorgi. L’appuntamento è per Venerdì 16 luglio 2021 a partire dalle 21. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti disponibili. Per informazioni: info@goldenshortfestival.com