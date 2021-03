AVEZZANO. ANCHE QUEST’ANNO IL LICEO BENEDETTO CROCE HA OTTENUTO IL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO DI AUTHORISED CENTRE PER CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

Cambridge Assessment English è l’organismo dell’Università di Cambridge dedicato ad organizzare e gestire esami per la valutazione della conoscenza della Lingua Inglese. Gli esami offerti da questo ente sono sostenuti ogni anno da oltre cinque milioni di persone in oltre 130 paesi del mondo. Pur mantenendo una denominazione propria, tali esami fanno riferimento al cosiddetto Quadro comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) articolato su sei livelli di competenza nell’uso di una lingua straniera (da A1 a C2). Il prossimo 16 maggio, presso la English School of L’Aquila, in un’apposita sessione dedicata solo agli alunni del Croce, si terranno gli esami di livello B2-C1. Si ringraziano il Dirigente Scolastico Attilio D’Onofrio per aver sempre sostenuto il progetto, il prof. Andrew Laird (referente Cambridge), la prof.ssa Gigli Erika (fautrice del progetto) e le professoresse Giffi Giovanna, Doriana Turcossi e Tania Tavares per la preparazione degli studenti.