AVEZZANO – ANCORA ATTI VANDALICI, DANNEGGIATA ALTRA AUTO

LA DENUNCIA DI NELLO SIMONELI

ECCO IL POST DENUNCIA

Il motivo per il quale provo enorme fastidio, sia quando si esasperano i toni riguardo la criminalità come se tutti fossero criminali sia quando si giustifica chi è portatore di degrado perché “restiamo umani” e invece restano deficienti non in grado di vedere la realtà, è questo. Perché chi parla, in un senso e nell’altro, non sa come ci si possa sentire quando entrano in casa tua, nell’intimità della tua dimora, e spaccano il finestrino della tua macchina per rubare quel che trovano a portata di mano. Ho ripensato a quando ero a Milano nel 2016 ed entrarono i ladri in casa, rivivendo le stesse sensazioni. In quel momento non pensi nè alle menate dei populisti nè alle cazzate dei buonisti. Ti assale solo il profondo senso di sconforto nel sapere che non puoi vivere sereno nemmeno dentro quattro mura. Finché non resteranno tutti in silenzio, forcaioli di professione e amici del crimine, per permettere l’elaborazione di norme in grado di tutelare la sfera privata e incutere davvero terrore ai malviventi, la situazione non cambierà e nessuno potrà dirsi realmente al sicuro.