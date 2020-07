Avezzano. Oggi alle ore 15 si è aperta una voragine lungo via Nuova, un centinaio di metri dopo l’incrocio con via Trara, in direzione del Fucino. Nel nel giro di pochi minuti è diventata sempre più grande, ma grazie alla segnalazione del giovane imprenditore avezzanese, Luca Fallaolita, l’area è stata subito messa in sicurezza dalla Polizia Locale di Avezzano.