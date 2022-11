AVEZZANO. ARRIVA LA MOSTRA DEI PRESEPI

L’ammirazione di grandi e piccini, il fascino che ha coinvolto centinaia e centinaia di persone, il successo ottenuto lo scorso anno, hanno indotto la Pro Loco di Avezzano ad ospitare, presso la propria sede in via Corradini 75, la II edizione della Mostra Presepiale. L’evento vede il patrocinio del Comune di Avezzano.

L’esposizione sarà aperta al pubblico dall’ 8 dicembre 2022 all’ 8 gennaio 2023

I maestri presepiali Francesco Ruscitti e Marco Palmerini ripropongono il loro presepe in stile 700esco napoletano con nuovi personaggi e tante sorprese da scoprire.

“Abbiamo cercato di migliorare la struttura per renderla più completa e donarle maggiore profondità. L’anno scorso abbiamo cercato di far conoscere la storia del presepe così come la intendiamo noi, da un punto di vista più teorico.” spiega Francesco Ruscitti, il realizzatore della struttura e delle minuterie.

Quest’anno il pubblico potrà contemplare un allestimento ancor più ampio e con straordinari meccanismi di movimento. La particolarità offerta dagli ideatori sarà mostrare ai visitatori cosa c’è dietro alla costruzione di un presepe, grazie all’ideazione del “banchetto dimostrativo”. Un piccolo banco, posto all’ interno dei locali, dove Marco Palmerini indicherà, agli interessati, i vari passaggi della realizzazione e vestizione dei Pastori in stile napoletano”.

“La II edizione della Mostra Presepiale è tra gli eventi, da noi ospitati, quello che maggiormente ci unisce alla città per la condivisione del più significativo simbolo del Natività.” dichiara il presidente Federico Tudico “In un momento così difficile che la società sta vivendo, la visita al presepio è l’occasione per immergerci nella straordinaria magia del Natale”.