Avezzano. Attacchi a Presutti, Fd’I difende la Lega, Cosimati si sfila

La consigliera: sto con la Città e appoggio l’Amministrazione.

Fratelli d’Italia “giustifica” gli attacchi del leghista Tiziano Genovesi verso il consigliere Gianluca Presutti, Iride Cosimati si dissocia e prende le distanze dal partito locale coordinato da Alfatti Appetiti. “Penso che a tutto ci sia un limite”, afferma Cosimati, ” e che in questa brutta vicenda si sia superato abbondantemente. Invece di invitare chi è andato oltre, arrivando anche a coinvolgere una persona che non c’è più, a chiedere perlomeno scusa, Alfatti Appetiti si erge a suo difensore d’ufficio”. Una goccia che ha fatto traboccare il vaso. Cosimati, unica eletta di Fd’I in consiglio comunale, dice basta.” Per l’ennesima volta Alfatti Appetiti parla anche a nome mio, senza informarmi, né condividere con me quanto da lui dichiarato. Tra l’altro, parla ancora in qualità di coordinatore cittadino di F d’I, nonostante io avessi avuto ampie rassicurazioni, da parte del partito, che non avesse più il titolo per farlo.

Visto l’andazzo”, spiega Cosimati, “penso che l’unica strada possibile per rappresentare al meglio le istanze degli oltre 500 cittadini che mi hanno onorato del loro voto, sia quella di prendere le distanze dal partito locale orientato solo alla polemica distruttiva. Scelgo la Città. Mi dissocio e sostengo, invece, le tante iniziative concrete messe in cantiere dall’amministrazione Di Pangrazio con l’obiettivo di rilanciare la Città. Cito, ad esempio, la riqualificazione del centro storico, la realizzazione della cittadella dello sport nella zona della Pineta, la valorizzazione della riserva del monte Salviano, il completamento del nuovo Municipio, il sostegno alle attività commerciali e alle categorie più deboli, il raddoppio della ferrovia Roma-Avezzano-Pescara. Obiettivi di grande rilevanza per la città, per i quali avevo già presentato emendamenti , che l’attuale amministrazione Di Pangrazio ha approvato e che, quindi, sono stati anche da me votati favorevolmente in consiglio comunale. In questo particolare momento storico segnato dalla pandemia occorre una politica responsabile che guardi ai contenuti e non corra dietro agli slogan, né si lasci andare ad attaccare chi legittimamente e con il massimo rispetto ha esposto un pensiero diverso. Si chiama democrazia”.

Iride Cosimati

Consigliere comunale