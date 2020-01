AVEZZANO, ATTI VANDALICI IN VIA DIAZ DA PARTE DI GRUPPI DI RAGAZZI: DISPERATI I NEGOZIANTI

Continuano, senza sosta, gli atti vandalici posti in essere da un gruppo di ragazzi adolescenti in via Diaz ad Avezzano. I negozianti sono disperati ed infuriano le polemiche nei confronti delle istituzioni. La polizia locale del comune sembra non rispondere alle varie chiamate di intervento. Questa mattina sono state prese di mira una centralina dell’enel ( come si può benissimo vedere dalla foto) ed alcuni discendenti dell’acqua piovana che sono stati spezzati o ammaccati. Ci si augura che , al più presto, le autorità competenti intervengano e prendano, velocemente, i provvedimenti opportuni del caso.